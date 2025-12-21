„Mogu samo da me ubiju, sramota me zbog kolega koji voze batinaše“: Oko 80 ljudi krenulo Jaćimovićevim autobusom iz Novog Sada na protest u Pazar

Nova pre 18 minuta  |  Autor: N1
„Mogu samo da me ubiju, sramota me zbog kolega koji voze batinaše“: Oko 80 ljudi krenulo Jaćimovićevim autobusom iz Novog Sada…

Oko 80 ljudi krenulo je rano jutros iz Novog Sada na protest u Novom Pazaru, autobusom prevoznika Jaćimovića.

Kako navodi reporterka N1, oni su se okupili ispred univerzitetskog kampusa, a među njima je najviše mladih ljudi, odnosno studenata. Milomir Jaćimović rekao je da će voziti do Novog Pazara, ma kakve posledice bile. Zbog toga što je od početka protesta i blokada prevozio studente i građane, njemu su autobusi demolirani, oduzimani i on i njegov maloletni sin, kako je naveo, su bili na meti političkog progona. On ne očekuje da će danas biti većih problema, odnosno,
