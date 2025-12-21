POJAČAN SAOBRAĆAJ KA EU: Duža čekanja na granicama sa Mađarskom i Hrvatskom

SREMSKA MITROVICA / SRBIJA – Zbog neradnih prazničnih dana u zemljama zapadne Evrope, na auto-putevima u Srbiji danas je zabeležen pojačan intenzitet saobraćaja, kao i duža zadržavanja na graničnim prelazima sa Mađarskom i Hrvatskom.

Prema podacima Auto-moto saveza Srbije (AMSS), putnički automobili na graničnom prelazu Kelebija, pri ulazu u Srbiju, jutros čekaju oko sat vremena. Najduža zadržavanja beleže se za teretna vozila. Kako je saopšteno, kamioni na graničnom prelazu Batrovci čekaju i do osam sati na izlazu iz zemlje. Dodatni problem vozačima u jutarnjim i večernjim satima predstavljaju magla i niska oblačnost, koje smanjuju vidljivost, posebno na deonicama uz rečne tokove, u kotlinama