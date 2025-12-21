Zelenski: Na pregovorima danas o mogućim vremenskim rokovima za odluke

Zelenski je takođe rekao da čeka izveštaj šefa ukrajinske delegacije Rustema Umerova

KIJEV – Ukrajinski pregovarački tim na Floridi detaljno razrađuje svaku tačku dokumenata o završetku rata, o bezbednosnim garancijama i obnovi Ukrajine. Razgovara se i o mogućim vremenskim rokovima za određene odluke, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. ''Rad je u toku na dokumentima o završetku rata, o bezbednosnim garancijama, o rekonstrukciji, detaljno se prolazi kroz svaku tačku, i postoji konstruktivnost sa američkom stranom. To je