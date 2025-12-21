Incident u Kosjeriću: Učestvovali predsednik opštine, njegov sin i još 50 ljudi, oglasio se MUP

Radio 021 pre 28 minuta  |  021.rs
Incident u Kosjeriću: Učestvovali predsednik opštine, njegov sin i još 50 ljudi, oglasio se MUP

Ministarstvo unutrašnjih poslova oglasilo se u vezi sa dešavanjima protekle noći u Kosjeriću.

Kako je naveo MUP, oko 00.30 časova policijski službenici stanice Kosjerić, prilikom obavljanja redovne patrolne delatnosti, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici uočili su okupljenu veću grupu građana koji su se verbalno raspravljali. "Među njima je bio predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić, njegov sin A. Đ. i S. Đ. s jedne strane, kao i oko 50 osoba s druge strane. Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do
