Rasprava na ulici u Kosjeriću, policajci razdvojili okupljene, među njima i Đokić

RTV pre 1 sat  |  Tanjug
Rasprava na ulici u Kosjeriću, policajci razdvojili okupljene, među njima i Đokić

KOSJERIĆ - Noćas oko 00.30 časova policijski službenici Policijske stanice Kosjerić, prilikom obavljanja redovne patrolne delatnosti, ispred ugostiteljskog objekta u Karađorđevoj ulici uočili su okupljenu veću grupu lica koja su se verbalno raspravljala, a među kojima su bili predsednik Opštine Kosjerić Žarko Đokić (1981), njegov sin A. Đ. (2005) i S. Đ. (1979) s jedne strane i oko 50 osoba s druge strane, saopštilo je danas Ministarstvo unutrašnjih poslova.

Policajci su razdvojili okupljene i upozorili ih na ponašanje kako ne bi došlo do narušavanja javnog reda i mira, nakon čega je M. M. (1996), tokom postupanja, vređao policijskog službenika. Nakon toga, u jedan sat posle ponoći, u prostorije PS Kosjerić, pristupio je sin predsednika Opštine Kosjerić A. Đ. i prijavio da mu je više nepoznatih lica pocepalo majicu u ugostiteljskom objektu, dok su policijski službenici pozvali njegovog oca Žarka Đokića i S. Đ. da dođu
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

MUP: Presednik opštine Kosjerić i njegov sin učestvovali u raspravi na ulici, policija razdavajala okupljenje

MUP: Presednik opštine Kosjerić i njegov sin učestvovali u raspravi na ulici, policija razdavajala okupljenje

NIN pre 1 sat
U Kosjeriću je noćas grupa od 50 građana napala predsednika opštine Žarka Đokića i njegovog sina

U Kosjeriću je noćas grupa od 50 građana napala predsednika opštine Žarka Đokića i njegovog sina

Glas Zapadne Srbije pre 1 sat
MUP: Policija razdvajala predsednika opštine Kosjerić i oko 50 ljudi u verbalnom okršaju

MUP: Policija razdvajala predsednika opštine Kosjerić i oko 50 ljudi u verbalnom okršaju

Novi magazin pre 50 minuta
Rasprava na ulici u Kosjeriću - policija razdvojila okupljene, među kojima je bio predsednik opštine

Rasprava na ulici u Kosjeriću - policija razdvojila okupljene, među kojima je bio predsednik opštine

RTS pre 1 sat
Burna noć u Kosjeriću: Predsednik opštine i njegov sin se svađali s građanima ispred kafane, intervenisala policija

Burna noć u Kosjeriću: Predsednik opštine i njegov sin se svađali s građanima ispred kafane, intervenisala policija

Nova pre 1 sat
Napadnuti predsednik opštine Kosjerić i njegov sin. Oglasio se MUP: 50 osoba ušlo u verbalni sukob s njima, nakon toga sinu…

Napadnuti predsednik opštine Kosjerić i njegov sin. Oglasio se MUP: 50 osoba ušlo u verbalni sukob s njima, nakon toga sinu predsednika opštine pocepana majica

Blic pre 1 sat
MUP: Policija razdvajala predsednika opštine Kosjerić i oko 50 ljudi u verbalnom okršaju

MUP: Policija razdvajala predsednika opštine Kosjerić i oko 50 ljudi u verbalnom okršaju

Nedeljnik pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaKosjerić

Društvo, najnovije vesti »

(BLOG) "Ili oni ili mi": Protest studenata u Pazaru, podršku im pružaju kolege i građani iz cele Srbije

(BLOG) "Ili oni ili mi": Protest studenata u Pazaru, podršku im pružaju kolege i građani iz cele Srbije

N1 Info pre 5 minuta
Žuta traka na motoputu i Gazeli? Stručnjak za Euronews Srbija objašnjava da li bi to smanjilo gužve u Beogradu

Žuta traka na motoputu i Gazeli? Stručnjak za Euronews Srbija objašnjava da li bi to smanjilo gužve u Beogradu

Euronews pre 0 minuta
Protest u Novom Pazaru – Ili mi ili oni (BLOG)

Protest u Novom Pazaru – Ili mi ili oni (BLOG)

Glas Šumadije pre 5 minuta
(BLOG) Protest studenata u Novom Pazaru, kolone ljudi kreću ka Univerzitetu

(BLOG) Protest studenata u Novom Pazaru, kolone ljudi kreću ka Univerzitetu

Danas pre 5 minuta
Prvi leteći automobil ulazi u proizvodnju: Već ima hiljade kupaca

Prvi leteći automobil ulazi u proizvodnju: Već ima hiljade kupaca

Blic pre 0 minuta