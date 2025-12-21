Predsednik Slovačke u dvodnevnoj poseti Srbiji, sastao se sa Vučićem

Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa predsednikom Slovačke Peterom Pelegrinijem koji je doputovao u dvodnevnu posetu Srbiji.

Predsedniku Slovačke priređen je svečani doček ispred Palate Srbija, uz intoniranje himni dve države i počasni stroj Garde Vojske Srbije. Nakon svečanog dočeka usledio je tet-a-tet sastanak Vučića i Pelegrinija, a u 15.20 časova predviđen je plenarni sastanak članova delegacija Srbije i Slovačke predvođen dvojicom predsednika. Izjave za medije Vučića i Pelegrinija su predviđene u 16.20 časova. Pelegrini je prethodno posetio slovačke vojnike u sastavu KFOR-a u AP