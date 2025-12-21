RZS: Zabeležen rast izvoza u sektoru rudarstva zahvaljujući izvozu ruda metala

Telegraf pre 18 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
RZS: Zabeležen rast izvoza u sektoru rudarstva zahvaljujući izvozu ruda metala

Sektor rudarstva ostvario je vrednost izvoza u iznosu od 1.389,4 miliona evra u periodu od januara do septembra 2025. godine, što je za 9,4 odsto više u odnosu na isti period 2024. godine, objavio je Republički zavod za statistiku.

Ovaj rezultat je posledica rasta izvoza ruda metala, grupe koja čini 97,1 odsto izvoza rudarstva u prvih devet meseci 2025. godine. Vrednost uvoza ovog sektora u periodu januar - septembar 2025. godine iznosi 2.405,4 miliona evra, što predstavlja učešće od 7,8 odsto u ukupnom uvozu. U periodu od januara do septembra 2025. godine, u sektoru rudarstva ostvaren je pad uvoza od 2,1 odsto u odnosu na isti period 2024. godine. (Telegraf.rs/Tanjug)
Ključne reči

TanjugZavod za statistikuizvozrudarstvorzsrepublicki zavod za statistiku

