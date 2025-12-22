"Smeje ti se javnost zbog falširanja, ubi sujeta": Pevačica iz "Granda" brutalno isprozivala predsednicu žirija Montesonga

Mondo pre 7 minuta  |  Ana Živančević
"Smeje ti se javnost zbog falširanja, ubi sujeta": Pevačica iz "Granda" brutalno isprozivala predsednicu žirija Montesonga

Krstinja Todorović, bivša učesnica "Zvezda Granda", sinoć je nastupila u borbi za pobedu na Montesongu.

Ipak, nakon takmičenja nije krila nezadovoljstvo načinom na koji je glasala Nina Žižić, prošlogodišnja predstavnica Crne Gore na Evroviziji i ovogodišnja predsednica žirija, zbog čega se javno oglasila i uputila joj oštre kritike. Pogledajte fotografije Krstinje: Nina Žižić je Krstinji dala samo 4 poena, što ju je mnogo pogodilo, te se odmah oglasila. "Pitala bih gospođu Žižić - beše tako, prošlogodišnju predstavnicu, a večerašnju predsednicu žirija: 'Po kom
Otvori na mondo.rs

Povezane vesti »

Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si…

Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

Blic pre 28 minuta
Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga! Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota? Dobro pevanje…

Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga! Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota? Dobro pevanje ne možeš da sabotiraš!"

Kurir pre 3 minuta
Ko je Tamara Živković, predstavnica Crne Gore na Evroviziji: Lepa crnka studira zahtevni fakultet u Beogradu

Ko je Tamara Živković, predstavnica Crne Gore na Evroviziji: Lepa crnka studira zahtevni fakultet u Beogradu

Mondo pre 2 minuta
Ovo je tekst pobedničke pesme Montesonga: Tamara Živković moćnim rečima hipnotisala Crnu Goru i putuje u Beč

Ovo je tekst pobedničke pesme Montesonga: Tamara Živković moćnim rečima hipnotisala Crnu Goru i putuje u Beč

Kurir pre 17 minuta
Skandal na Montesongu: Učesnica koju svi znate javno isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?!"

Skandal na Montesongu: Učesnica koju svi znate javno isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?!"

Alo pre 28 minuta
Ona će predstavljati Crnu Goru na Evroviziji Ko je Tamara Živković koja je sinoć trijumfovala na Montesongu?

Ona će predstavljati Crnu Goru na Evroviziji Ko je Tamara Živković koja je sinoć trijumfovala na Montesongu?

Alo pre 3 minuta
Skandal na Montesongu: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

Skandal na Montesongu: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

B92 pre 13 minuta
Povezane vesti »

Ključne reči

Crna GoraEvrovizijaZvezde GrandaEurosongEvrosong

Zabava, najnovije vesti »

Trendseterka od malih nogu! Ćerka Kaće Grujić i Marka Gobeljića u neodoljivom stajlingu, jaknicu sve mame žele za svoje…

Trendseterka od malih nogu! Ćerka Kaće Grujić i Marka Gobeljića u neodoljivom stajlingu, jaknicu sve mame žele za svoje princeze FOTO

Story pre 22 minuta
Istraživanje: Ovaj napitak bi mogao da uspori starenje

Istraživanje: Ovaj napitak bi mogao da uspori starenje

Vesti online pre 28 minuta
(Foto) Sonja Vuksanović gola u bazenu: Pokazala izvajanu figuru, sva preplanula - baškari se na Maldivima, uživa i u kupki sa…

(Foto) Sonja Vuksanović gola u bazenu: Pokazala izvajanu figuru, sva preplanula - baškari se na Maldivima, uživa i u kupki sa laticama ruža

Blic pre 23 minuta
Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si…

Skandal u Crnoj Gori nakon Montesonga: Krstinja Todorović isprozivala predsednicu žirija: "Kako te nije sramota?! Sujetna si, falširala si na Evroviziji"

Blic pre 28 minuta
"Nisam imao želudac da idem do kraja" Asmin šokirao javnost priznanjem: Otkrio zbog čega je bio sa Aneli i svi ga osudili

"Nisam imao želudac da idem do kraja" Asmin šokirao javnost priznanjem: Otkrio zbog čega je bio sa Aneli i svi ga osudili

Blic pre 8 minuta