Gotovo 1.900 vozača isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

RTK pre 21 minuta
Gotovo 1.900 vozača isključeno iz saobraćaja zbog alkohola

Policija je u proteklih sedam dana iz saobraćaja isključila 1.884 vozača, zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola, izjavio je potpukovnik Dejan Stević iz Uprave saobraćajne policije MUP-a.

On je za Tanjug istakao da je od tog broja 220 vozača imalo više od 1,21 promil alkohola u organizmu, dok je 70 vozača zatečeno u stanju teške alkoholisanosti, sa više od dva promila alkohola, što, kako je rekao, predstavlja nasilničku vožnju. ROADPOL akcija „Alkohol i droga“ realizovana je u periodu od 15. do 21. decembra, a pripadnici Uprave saobraćajne policije sprovodili su pojačane kontrole učesnika u saobraćaju na teritoriji Srbije i istakli da je tokom sedam
