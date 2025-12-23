BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

N1 Info pre 6 sati  |  BIRN
BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Kult naoružanja u Sjedinjenim Američkim Državama je možda i najveći na svetu, a obožavaoci istog su i blogeri jutjub kanala prodavnice oružja „Classic Firearms“ koji imaju više od 1,6 miliona pratilaca.

U svojim prezentacijama daju savete o prigušivačima za pištolje, prave poređenja između različitih kalibara, nude na prodaju oružje proizvedeno širom sveta, uključujući i ono iz Srbije. Međutim, snimak objavljen 16. oktobra 2024. godine privukao je posebnu pažnju novinara BIRN-a. Na početku snimka tri blogera – Kaj, Eron i Met – umesto u studiju pojavljuju se u skladištu – a sve kako bi pred gledaocima otvorili sanduke prepune revolvera tipa M83, koji su
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Jugmedia pre 1 sat
BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

Južne vesti pre 2 sata
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Pressek pre 3 sata
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Novi magazin pre 3 sata
Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Rešetka pre 3 sata
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Serbian News Media pre 5 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Beta pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

JutjubBIRN

Društvo, najnovije vesti »

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Drakonska kazna za avio-kompaniju kojom Srbi lete svaki dan: Neverovatno šta su radili! "To je bizarno!"

Blic pre 1 minut
Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Važno za poljoprivrednike i plavi dizel: Rok za podnošenje zahteva za refakciju goriva ističe 31. decembra

Blic pre 0 minuta
Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

Surogat materinstvo u Srbiji i dalje krivično delo, jedino rešenje je mnogo novca i inostranstvo

RTS pre 1 minut
Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

Press: Ne bira se između Dolovac i drugih tužilaca - nego između nje i Vučića, Mrdića, Stefanovića..

N1 Info pre 1 sat
Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

Kandidat saveta nacionalnih manjina: Iluzija je da REM može da čini čuda i menja medijski sistem

N1 Info pre 25 minuta