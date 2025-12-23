BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) objavila je da je otkrila da se značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju, naveo je danas BIRN u saopštenju. Dodao je da se jutjub kanalu amričke prodavnice oružja „Classic Firearms“ od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina.