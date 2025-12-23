BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Serbian News Media pre 8 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) objavila je da je otkrila da se značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju, naveo je danas BIRN u saopštenju. Dodao je da se jutjub kanalu amričke prodavnice oružja „Classic Firearms“ od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina.
Otvori na snm.rs

Povezane vesti »

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Jugmedia pre 4 sati
BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

Južne vesti pre 5 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Pressek pre 6 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Novi magazin pre 6 sati
Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Rešetka pre 6 sati
BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

N1 Info pre 9 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Beta pre 9 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPkorupcijaJutjubBIRN

Društvo, najnovije vesti »

Samo jedna zemlja na svetu proizvodi svu hranu koja joj je potrebna: Evo koja

Samo jedna zemlja na svetu proizvodi svu hranu koja joj je potrebna: Evo koja

Danas pre 4 minuta
„Zmajevi se vraćaju u svoje gnezdo“: Protestna šetnja roditelja i đaka Jovine gimnazije u Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

„Zmajevi se vraćaju u svoje gnezdo“: Protestna šetnja roditelja i đaka Jovine gimnazije u Novom Sadu (FOTO; VIDEO)

Danas pre 24 minuta
Sudar autobusa i kamiona kod Hrama Svetog Save, dve žene povređene

Sudar autobusa i kamiona kod Hrama Svetog Save, dve žene povređene

Danas pre 1 sat
Vučićeva savetnica Suzana Vasiljević na proslavi advokatske kancelarije koja zastupa „Telekom“ i „United grupu“ u Srbiji…

Vučićeva savetnica Suzana Vasiljević na proslavi advokatske kancelarije koja zastupa „Telekom“ i „United grupu“ u Srbiji

Danas pre 39 minuta
Umesto čistog vazduha vlast izabrala Ekspo i stadione

Umesto čistog vazduha vlast izabrala Ekspo i stadione

Danas pre 59 minuta