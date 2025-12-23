BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Pressek pre 5 sati  |  BIRN(pressek),
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio se na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen, piše BIRN.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima MUP može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju. Istraživanje novinara BIRN-a pokazuje da na jutjub kanalu američke prodavnice oružja „Classic Firearms” od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina. Blogeri su ove revolvere predstavili kao
Otvori na pressek.rs

Povezane vesti »

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Jugmedia pre 3 sata
BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

Južne vesti pre 4 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Novi magazin pre 5 sati
Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Rešetka pre 5 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Serbian News Media pre 6 sati
BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

N1 Info pre 8 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Beta pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

MUPkorupcijaJutjubBIRNZastava oružje

Društvo, najnovije vesti »

Poslanici opozicije tvrde da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM-a povezani sa SNS

Poslanici opozicije tvrde da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM-a povezani sa SNS

N1 Info pre 27 minuta
Studenti Filozofskog u Novom Sadu postavili transparent na novogodišnji vozić u centru grada

Studenti Filozofskog u Novom Sadu postavili transparent na novogodišnji vozić u centru grada

N1 Info pre 7 minuta
Nuklearni otpad nad srpskim novinarstvom: Piše Ivan Mrđen

Nuklearni otpad nad srpskim novinarstvom: Piše Ivan Mrđen

Cenzolovka pre 7 minuta
Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Opozicija tvrdi da su kandidati nacionalnih manjina za Savet REM povezani sa SNS

Beta pre 2 minuta
Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

Odbor za kulturu utvrdio listu kandidata za člana Saveta REM iz nacionalnih manjina

NIN pre 17 minuta