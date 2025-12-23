BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio se na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen, piše BIRN.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima MUP može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju. Istraživanje novinara BIRN-a pokazuje da na jutjub kanalu američke prodavnice oružja „Classic Firearms” od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina. Blogeri su ove revolvere predstavili kao