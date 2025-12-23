BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Novi magazin pre 1 sat  |  Beta
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN) objavila je da je otkrila da se značajan broj starih Zastavinih revolvera, jasno policijski označenih, od oktobra 2024. u nekoliko tranši pojavio na američkom tržištu, uprkos tome što zvaničan izvoz ovog tipa pištolja nije zabeležen.

Zakon ne propisuje pod kojim uslovima Ministarstvo unutrašnjih poslova (MUP) može da prodaje oružje zaplenjeno od građana, što ostavlja sivu zonu za potencijalnu korupciju, naveo je danas BIRN. Dodao je da se jutjub kanalu amričke prodavnice oružja "Classic Firearms" od 16. oktobra prošle godine njeni blogeri u skladištu pred gledaocima otvoraju sanduke prepune revolvera tipa M83 koji su proizvedeni u kragujevačkoj Zastavi pre više od 30 godina. Blogeri su ove
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

Jugmedia pre 8 sati
BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

Južne vesti pre 8 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili kod američkih prodavaca oružja

Pressek pre 10 sati
Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Da li je i oružje, ukradeno iz policijskih stanica u Nišu i Doljevcu, završilo u Americi?!

Rešetka pre 9 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Serbian News Media pre 11 sati
BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

BIRN: Kako su revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja?

N1 Info pre 12 sati
BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

BIRN: Revolveri sa policijskim oznakama iz Srbije završili u rukama američkih prodavaca oružja

Beta pre 12 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Ministarstvo unutrašnjih poslovaMUPkorupcijaJutjubBIRN

Društvo, najnovije vesti »

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

JUKOM objavio preliminarne rezultate izbora članova Visokog saveta tužilaštva

Danas pre 7 minuta
Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže…

Vučić na dodeli ugovora o radu najboljim diplomcima medicine: Država će nastaviti da povećava plate u zdravstvu i da puno ulaže

Danas pre 1 sat
„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim…

„Neprimerena demonstracija sile i pokušaj zastrašivanja pravosuđa“: Sudija Vrhovnog suda u penziji o izboru VST i Mrdićevim zakonima

Danas pre 52 minuta
Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Istraživanje NDNV-a: Lokalni novinari najugroženiji, medijska scena u Srbiji izuzetno centralizovana

Danas pre 2 sata
Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Udes automobila s 10 migranata kod Babušnice, uhapšen vozač

Danas pre 2 sata