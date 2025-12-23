BIRN: Pištolji nestali iz policijskih stanica završili kod američkih prodavaca

Oružje sa oznakama Ministarstva unutrašnjih poslova, uključujući i primerke sa natpisima da su namenjeni uništenju, završilo je u rukama američkih prodavaca oružja, otkriva istraživačka mreža BIRN.

Oni su došli do saznanja da se oružje prodaje kao „staro gvožđe“ privatnim trgovcima, dok su u isto vreme pištolji nestajali iz policijske stanice u Nišu. Istraživanje BIRN-a, potkrepljeno video-snimcima američkih blogera specijalizovanih za oružje, pokazuje da su revolveri marke Zastava M83 kalibra 357 Magnum, koji su se koristili u policiji, uvezeni u Sjedinjene Američke Države. Na drškama brojnih revolvera, koji se prodaju, nalaze se oznake sa brojevima koje su