Portparolka ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova izjavila je, komentarišući podršku visoke predstavnice EU za spoljnu politiku i bezbednost Kaje Kalas suverenitetu Danske, da Rusija njenu izjavu o Grenlandu smatra odbijanjem EU da prizna jednostrano proglašenu nezavisnost Kosova i Metohije.

Zaharova je na svom Telegram kanalu komentarisala izjavu Kalas u prilog suverenitetu Danske u svetlu imenovanja specijalnog američkog izaslanika za Grenland, preneo je Tass. Kalas je izjavila da svi partneri iz EU moraju da poštuju suverenitet i teritorijalni integritet, kao i da se pridržavaju međunarodnih obaveza na osnovu Povelja UN i NATO. Tramp u nedelju imenovao specijalnog izaslanika za Grenland Američki predsednik Donald Tramp imenovao je u nedelju