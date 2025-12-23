Penjaroja već napravio prvi potez kao trener Partizana

B92 pre 24 minuta
Penjaroja već napravio prvi potez kao trener Partizana

Đoan Penjaroja obavio je razgovor sa kapiten Partizana Vanjom Marinkovićem.

Crno-beli su ozvaničili Španca za novog trenera, a Penjaroja je već krenuo da radi na svom novom poslu. Naime prema saznanjima sajta Mozzart sport, bivši trener Barselona je održao razgovor sa kapitenom Partizana Vanjom Marinkovićem, sa kojim je imao prilike da sarađuje u Baskoniji. Njih dvojica su imali jedan dug razgovor, a Penjaroja će se sa celim timom upoznati na prvom treningu koji će biti u utorak uveče, kada će i zvanično početi sa radom. Penjaroja ima
