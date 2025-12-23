Vremenska prognoza danas: Tokom dana sunčano, uveče kiša

U Srbiji će tokom dana biti pretežno sunčano, osim u Timočkoj Krajini gde će tokom celog dana biti oblačno i tmurno sa sipećom kišom, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Ujutru po kotlinama i dolinama reka i na zapadu Vojvodine niska oblačnost koja će se ponegde zadržati i pre podne. Naoblačenje sa kišom koje će uveče zahvatiti jugozapadne, tokom noći proširiće se i na većinu ostalih predela zemlje. Duvaće slab i umeren jugoistočni i istočni vetar, na jugu Banata i jak. Najniža temperatura biće od minus dva do četiri, a najviša dnevna od pet do 10 stepeni. U Beogradu će ujutru biti oblačno, a tokom dana pretežno sunčano uz slab i
RHMZ objavio kad i gde stiže sneg

Danas pre 8 sati
