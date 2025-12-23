Kako su uzdrmani stubovi srpske spoljne politike

ANDREJ CUKIC/EPA/Shutterstock Sankcije, zabrane izvoza, oštre poruke tajnih i javnih službi, namerni izostanci sa sastanaka umesto stabilnosti, poverenja, dobrih odnosa i čvrstih veza.

Odnosi Srbije sa Sjedinjenim Državama, Rusijom i Evropskom unijom poslednjih meseci obojeni su potpuno drugačijim tonovima u odnosu na prethodnih, prilično idiličnih 13 godina vlasti Aleksandra Vučića i Srpske napredne stranke (SNS). „Vučićev režim je ušao u fazu fundamentalnih promena u unutrašnjim, regionalnim i međunarodnim odnosima, a te promene su međusobno povezane. „Zbog protesta koji traju više od godinu dana i slabosti režima koja je veoma očigledna, vlast