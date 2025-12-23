NBS: Menjačko tržište uravnoteženo nakon sprovedenih mera

Nakon blagovremenih i odlučnih mera i aktivnosti koje je Narodna banka Srbije sprovela radi očuvanja stabilnosti menjačkog tržišta, tražnja za stranom valutom i ukupna situacija na menjačkom tržištu ulaze u fazu potpune normalizacije, saopštila je NBS. „Narodna banka Srbije je u prethodnom periodu reagovala proaktivno i odgovorno i preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti obezbedila da kanali snabdevanja ovlašćenih menjača efektivnim stranim novcem funkcionišu