Menjačko tržište u Srbiji uravnoteženo nakon preduzetih mera

Istaknuto je da je NBS u prethodnom periodu reagovala proaktivno i odgovorno i preduzimanjem mera iz svoje nadležnosti obezbedila da kanali snabdevanja ovlašćenih menjača efektivnim stranim novcem funkcionišu nesmetano i u uslovima povećane tražnje.

Pored toga, posebno značajna bila je i mera ukidanja mogućnosti naplate provizije prilikom prodaje evra građanima, čime je eliminisan prostor za pojavu i primenu kurseva na pojedinačnim menjačkim mestima koji nisu bili zasnovani na realnim tržišnim kretanjim, navedeno je u saopštenju. Kako je naglašeno, zahvaljujući tim merama, od 10. decembra došlo je do postepenog opadanja tražnje, te su u poslednjih nekoliko dana ovlašćeni menjači ostvarili neto otkup efektive,