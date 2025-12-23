Vučić otkrio kad će se rešiti situacija oko NIS-a

Pravda pre 24 minuta
Vučić otkrio kad će se rešiti situacija oko NIS-a

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da se nada da će se u narednim nedeljama rešiti situaciju u vezi sa Naftnom industrijom Srbije navodeći da postoje problemi sa uvozom pojedinih derivata, ali da srećom imamo ogromne rezerve.

"Ostaje nam ovo sa NIS-om, nadamo se da ćemo u nedeljama koje su pred nama to moći da završimo. Imamo problema sa uvozom pojedinih derivata, srećom imamo ogromne rezerve i to je ono što nas u ovom trenutku spasava", rekao je Vučić u izjavi za medije nakon otvaranja nove sportske hale u Putincima, kod Rume. Na pitanje da prokomentariše navode iz Moskve da Srbija nastavlja da poštuje uvedenu zabranu izvoza municije sumnjivim kupcima Vučić je rekao da Srbija vodi
