PIO fond: Od 1. januara 2026. novi uslovi za odlazak žena u penziju

Od 1. januara 2026. godine važe novi uslovi za odlazak žena u penziju, saopštio je danas Republički fond za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije.

Žene će u 2026. moći da se penzionišu sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok su za muškarce uslovi nepromenjeni, pa oni mogu da odu sa navršenih 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Granica za ostvarivanje prava na starosnu penziju za žene pomeraće za po dva meseca sve do 2032. godine, kada će biti izjednačena sa uslovima propisanim za muškarce, odnosno 65 godina života uz minimalnih 15 godina staža osiguranja.
