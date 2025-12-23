Pripadnici Ministarstva odbrane i Vojske na Sajmu profesionalne orijentacije u Pirotu

Ministarstvo odbrane i Vojska Srbije, u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje iz Pirota, organizovali su Sajam profesionalne orijentacije, obrazovanja i zapošljavanja u tom gradu i tom prilikom predstavili mogućnosti zasnivanja radnog odnosa u vojsci, kao i obrazovne i studijske programe Univerziteta odbrane.

Manifestacija je bila namenjena učenicima završnih razreda osnovnih i srednjih škola, koji se nalaze pred izborom budućeg zanimanja, kao i nezaposlenim građanima, koji su tom prilikom dobili detaljne informacije o mogućnostima zapošljavanja i profesionalnog razvoja karijere u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Posetioci su imali priliku da razgovaraju sa pripadnicima Kopnene vojske, koji su na Sajmu predstavili svoje jedinice.