Šta zapravo pokreće evropsku ekonomiju? Ovaj sektor je tiho preuzeo ulogu lidera nakon pandemije

Sektor usluga je glavni pokretač rasta privrede Evropske unije posle pandemije virusa korona, pokazuju danas objavljeni podaci Evrostata.

Proizvodnja u sektoru usluga Evropske unije je u septembru i oktobru ove godine veća za 16,4 odsto u odnosu na februar 2020, neposredno pre izbijanja pandemije. Rast proizvodnje u industriji je u pomenutom periodu bio znatno niži i iznosio je 2,3 odsto, u trgovini samo 0,1 odsto, a u građevinarstvu 0,2 odsto. Privreda Evropske unije bila je snažno pogođena tokom prvog talasa pandemije, kada su između februara i aprila 2020. zabeleženi nagli padovi u svim glavnim