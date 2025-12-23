Šta zapravo pokreće evropsku ekonomiju? Ovaj sektor je tiho preuzeo ulogu lidera nakon pandemije

Telegraf Biznis/Tanjug
Sektor usluga je glavni pokretač rasta privrede Evropske unije posle pandemije virusa korona, pokazuju danas objavljeni podaci Evrostata.

Proizvodnja u sektoru usluga Evropske unije je u septembru i oktobru ove godine veća za 16,4 odsto u odnosu na februar 2020, neposredno pre izbijanja pandemije. Rast proizvodnje u industriji je u pomenutom periodu bio znatno niži i iznosio je 2,3 odsto, u trgovini samo 0,1 odsto, a u građevinarstvu 0,2 odsto. Privreda Evropske unije bila je snažno pogođena tokom prvog talasa pandemije, kada su između februara i aprila 2020. zabeleženi nagli padovi u svim glavnim
