Misterija pada libijskog aviona u Turskoj: Crna kutija otkriva uzrok tragedije?

Crna kutija libijskog vojnog aviona, u kojem su poginuli načelnik Generalštaba Libije Mohamed al Hadad i članovi njegove delegacije, biće analizirana u neutralnoj zemlji kako bi se utvrdio uzrok pada, saopštili su danas turski zvaničnici.

Ministar saobraćaja Turske Abdulkadir Uraloglu naveo je na platformi Iks da će "analiza snimača glasa i podataka o letu, radi utvrđivanja uzroka pada aviona, biti obavljena u neutralnoj državi", nakon početnog tehničkog pregleda, prenosi Al Džazira. Ministar unutrašnjih poslova Turske Ali Jerlikaja ranije danas je potvrdio da su pronađeni crna kutija i uređaj za snimanje razgovora iz kabine libijskog aviona, koji se srušio sinoć nedaleko od Ankare. On je naveo da