Vučić na Ambasadorskoj konferenciji: Krenuo novi talas priznavanja nezavisnosti Kosova

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas, obraćajući se na Ambasadorskoj konferenciji, da predstavnici Srbije u drugim zemljama ne mogu da promene činjenicu da je Kosovo deo Srbije, te da se oko toga ne može raspravljati, ali i najavio novi talas priznavanja Kosova.

Vučić je rekao da se ulogoa predstavnika država u različitim zemjama menja sa velikim promenama u svetu. „Nekada su ambasadori služili za uspostavljanje što bližeg i bržeg kontakta, danas za tim nema potrebe jer su tehnologije donele to da možemo to sami da radimo“, rekao je on te dodao da je današnja uloga ambasadora uticaj na politiku zemalja u kojima se nalaze. Kako je istakao, velika je borba za mesto ambasadora u bogatim evropskim zemljama, dok do skora niko