SAD zabranile ulazak bivšeg komesara EU i još četvoro zbog navodnog cenzurisanja američkih stavova

NIN pre 2 sata  |  Beta
Stejt department je u utorak objavio da zabranjuje ulazak u SAD pet Evropljana optuženih da su predvodili napore da se izvrši pritisak na američke tehnološke firme da cenzurišu ili potiskuju američke stavove.

Državni sekretar Marko Rubio nije imenovao one za koje je rekao da su prekršili novu viznu politiku objavljenu u maju kojom se ograničava ulazak stranaca koji se smatraju odgovornim za cenzuru zaštićenog govora u Sjedinjenim Državama. Identifikovao ih je samo kao "radikalne" aktiviste i nevladine organizacije "pretvorene u oružje". "Predugo su ideolozi u Evropi vodili organizovane napore da prisile američke platforme da kazne američke stavove kojima se protive.
