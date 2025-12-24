Politika: Američki OFAC izdao novu licencu NIS-u

Novi magazin pre 44 minuta  |  Beta
Politika: Američki OFAC izdao novu licencu NIS-u

Američka Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAC), zadužena za sprovođenje sankcija Ministarstva finansija, izdala je novu licencu kompaniji Naftna industrija Srbije (NIS), javio je danas list Politika.

Licencom se navodno dozvoljavaju pregovori o prodaji ruskog udela, sa produženim rokom do 24. marta, piše list u kratkoj objavi, pozivajući se na svoja saznanja. Istovremeno, dodaje se, OFAC nije ovlastio NIS da posluje tokom ovog perioda. Portal OFAC-a u svojim bazama ne objavljuje javno odluke za pojedinačne licence. Srpska kompanija NIS koja je većinski u ruskom vlasnoštvu saopštila je početkom decembra da njena rafinerija u Pančevu prekida proizvodnju zbog
Otvori na novimagazin.rs

Povezane vesti »

Bocan-Harčenko: Intezivno se radi, verujem u najbolje rešenje za NIS

Bocan-Harčenko: Intezivno se radi, verujem u najbolje rešenje za NIS

Sputnik pre 4 minuta
SAD produžile rok Naftnoj industriji Srbije za prodaju ruskog vlasništva

SAD produžile rok Naftnoj industriji Srbije za prodaju ruskog vlasništva

Slobodna Evropa pre 19 minuta
OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

Vesti online pre 9 minuta
OFAC produžio rok za pregovore s NIS-om do 24. ožujka

OFAC produžio rok za pregovore s NIS-om do 24. ožujka

SEEbiz pre 59 minuta
OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, Vučić kaže da to Srbiji ne znači mnogo

OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta, Vučić kaže da to Srbiji ne znači mnogo

Morava info pre 1 sat
NIS dobio novi rok za pregovore o prodaji ruskog udela: Evo da li će moći normalno da posluje

NIS dobio novi rok za pregovore o prodaji ruskog udela: Evo da li će moći normalno da posluje

Mondo pre 1 sat
OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

OFAK produžio NIS-u rok za pregovore o prodaji ruskog udela do 24. marta

RTS pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

Pančevonaftna industrija srbijelicenca

Ekonomija, najnovije vesti »

Usvojen budžet Novog Pazara za 2026. godinu

Usvojen budžet Novog Pazara za 2026. godinu

Danas pre 1 sat
Ko će naslediti Džeroma Pauela na čelu Fed-a? Tramp ima nekoliko kandidata, Vol strit prati svaki potez

Ko će naslediti Džeroma Pauela na čelu Fed-a? Tramp ima nekoliko kandidata, Vol strit prati svaki potez

Kamatica pre 24 minuta
Dvorac Dunđerskih prodat je firmi u vlasništvu Maje Buhe

Dvorac Dunđerskih prodat je firmi u vlasništvu Maje Buhe

Vreme pre 19 minuta
Nesreća u Cinkarni Celje, visina štete još se ne može procijeniti

Nesreća u Cinkarni Celje, visina štete još se ne može procijeniti

SEEbiz pre 29 minuta
Bocan-Harčenko: Intezivno se radi, verujem u najbolje rešenje za NIS

Bocan-Harčenko: Intezivno se radi, verujem u najbolje rešenje za NIS

Sputnik pre 4 minuta