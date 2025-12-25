Milenković posle "Zlatne lopte": "Imam jedan san..." VIDEO

Srpski fudbaler Nikola Milenković oglasio se nakon što je dobio Zlatnu loptu od Fudbalskog saveza Srbije.

Nikola Milenković je nagrađen "Zlatnom loptom" i on je najbolji fudbaler Srbije za 2025. godinu koja je na izmaku. Popularni "Bleki" se tim povodom obratio javnosti i rekao: "Dobar dan svima, velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim pred vama. Na početku bih hteo da se zahvalim FSS na priznanju i čestitao svim ostalim dobitnicima na zasluženim nagradama.