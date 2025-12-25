Milenković posle "Zlatne lopte": "Imam jedan san..." VIDEO

B92 pre 45 minuta
Milenković posle "Zlatne lopte": "Imam jedan san..." VIDEO

Srpski fudbaler Nikola Milenković oglasio se nakon što je dobio Zlatnu loptu od Fudbalskog saveza Srbije.

Ceremoniju dodele "Zlatne lopte" Fudbalskog saveza Srbije mogli ste da pratite UŽIVO putem našeg LIVE BLOGA. Nikola Milenković je nagrađen "Zlatnom loptom" i on je najbolji fudbaler Srbije za 2025. godinu koja je na izmaku. Popularni "Bleki" se tim povodom obratio javnosti i rekao: "Dobar dan svima, velika mi je čast i zadovoljstvo što stojim pred vama. Na početku bih hteo da se zahvalim FSS na priznanju i čestitao svim ostalim dobitnicima na zasluženim nagradama.
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Danas pre 20 minuta
Kostov od Paunovića dobio dokument koji fudbalska Srbija prvi put vidi

Kostov od Paunovića dobio dokument koji fudbalska Srbija prvi put vidi

Nova pre 19 minuta
"Menjao bih Zlatnu loptu za uspeh Srbije": Nikola Milenković pokazao zašto je zaslužio nagradu

"Menjao bih Zlatnu loptu za uspeh Srbije": Nikola Milenković pokazao zašto je zaslužio nagradu

Mondo pre 19 minuta
Dodeljene "Zlatne lopte" Fudbalskog saveza Srbije, dama prvi put najbolji trener

Dodeljene "Zlatne lopte" Fudbalskog saveza Srbije, dama prvi put najbolji trener

RTS pre 1 sat
Sve bih menjao za veći uspeh u dresu Srbije Nikola Milenković dobitnik Zlatne lopte: Dozvolite mi da sanjam još malo

Sve bih menjao za veći uspeh u dresu Srbije Nikola Milenković dobitnik Zlatne lopte: Dozvolite mi da sanjam još malo

Dnevnik pre 35 minuta
(VIDEO) Milenković: Želim sa Srbijom na krov sveta

(VIDEO) Milenković: Želim sa Srbijom na krov sveta

Sport klub pre 1 sat
Prvi put priznanje za trenera godine u domaćem fudbalu dobila žena

Prvi put priznanje za trenera godine u domaćem fudbalu dobila žena

Radio 021 pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

FudbalFudbalski savezFSSFudbalski savez Srbije

Sport, najnovije vesti »

Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Penjaroja: Znam da je situacija teška, trudićemo se da je popravimo

Nedeljnik pre 15 minuta
Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Dodela Zlatne lopte FSS-a: Laureati Milenković, Kostov i Stojkanović, ovacije za Veljka Paunovića

Danas pre 20 minuta
Branko Radujko: Iza nas je veoma teška godina, najteža stvar što se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo

Branko Radujko: Iza nas je veoma teška godina, najteža stvar što se nismo plasirali na Svetsko prvenstvo

Danas pre 5 minuta
"Svi hoće da pričaju o Parkeru": Penjaroja progovorio o dolasku u Partizan i buđenju Džabariju

"Svi hoće da pričaju o Parkeru": Penjaroja progovorio o dolasku u Partizan i buđenju Džabariju

Mondo pre 19 minuta
"Bilo je razgovora sa Partizanom pre dolaska Željka Obradovića": Đoan Penjaroja otkrio sve o pregovorima

"Bilo je razgovora sa Partizanom pre dolaska Željka Obradovića": Đoan Penjaroja otkrio sve o pregovorima

Mondo pre 19 minuta