Kostov od Paunovića dobio dokument koji fudbalska Srbija prvi put vidi

Nova pre 4 sati  |  Autor: Andrej Jakovljević
Kostov od Paunovića dobio dokument koji fudbalska Srbija prvi put vidi

Nagradu za najperspektivnijeg fudbalera Srbije dobio je igrač Crvene zvezde - Vasilije Kostov.

Priznanje mu je uručeno na dodeli Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije, a prilikom te ceremonije Kostov je dobio još jednu važnu stvar. Veljko Paunović, novi selektor Srbije, uručio je Kostovu „Kodeks reprezentativaca Srbije“, dokument kojim bi u budućnosti trebalo da se vodi svaki fudbaler koji pristiže u reprezentaciju Srbije. „Znači mi dosta, zahvalio bih se Fudbalskom savezu Srbije na ovoj nagradi“, počeo je Kostov, nakon čega je detaljnije pričao o njegovoj
