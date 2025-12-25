"Menjao bih Zlatnu loptu za uspeh Srbije": Nikola Milenković pokazao zašto je zaslužio nagradu

Reprezentativac Srbije i defanzivac Notingem Foresta Nikola Milenković dobitnik je Zlatne lopte Fudbalskog saveza Srbije za 2025. godinu.

Na ceremoniji u Kući fudbala u Staroj Pazovi, Milenković se obratio javnosti i istakao koliko mu znači trofej, iako bi voleo da ga menja za nešto još bolje! Po njegovim rečima, individualno priznanje za najboljeg srpskog fudbalera u 2025. godini menjao bi za kolektivni uspeh nacionalnog tima. Reprezentacija Srbije je tokom godine na izmaku obezbedila opstanak u A diviziji Lige nacija i nije uspela da se plasira u baraž za Mundijal, a Milenković smatra da celokupna