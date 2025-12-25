Dodeljene Zlatne lopte najboljima u 2025. godini

Fudbalski savez Srbije dodelio je priznanja najboljima u 2025. godini u Staroj Pazovi.

Nagradu za najboljeg fudbalera u 2025. godini dobio je Nikola Milenković koji igra za Notingem Forest. „Velika mi je čast. Hvala FSS na velikom priznanju. Želim da iskažem neizmernu zahvalnost svima koji su imali zasluge na mom sazrevanju kao čoveka i igrača. Najpre moja porodica, svi treneri, saigrači, sa kojima sam delio radosti i tuge. Osećam se uzbuđeno i ponosno. Ovo je kruna i ostvarenje dečačkog sna. Za ovo se kreće na treninge. Maštao sam u autobusu od