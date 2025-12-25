Na današnji dan, 25. decembar

Danas je četvrtak, 25. decembar, a ovo su istorijski događaji koji su obeležili današnji datum.

1. - Po gregorijanskom kalendaru rođen Isus Hrist u u Vitlejemu. 350. - Rimski car Konstancije II u Naisu (današnji Niš) naterao uzurpatora Vetraniona da se odrekne carskog položaja i zatim ga proterao na imanje u Prusu u Maloj Aziji. 800. - Papa Lav III u Rimu krunisao franačkog vladara Karla Velikog za svetog rimskog cara, što će biti titula nemačkih i austrijskih monarha do vremena Napoleona I. 1000. - Krunisan prvi mađarski hrišćanski kralj Stefan. 1066. -