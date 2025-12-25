Na današnji dan: "Božićno primirje" na Zapadnom frontu, ostavka Gorbačova

Radio 021 pre 42 minuta  |  Beta
Na današnji dan: "Božićno primirje" na Zapadnom frontu, ostavka Gorbačova

Donosimo vam pregled važnih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 25. decembar.

800 - Papa Lav III krunisao je u Rimu franačkog vladara Karla Velikog za svetog rimskog cara, što će biti titula nemačkih i austrijskih monarha do vremena Napoleona I. 1000 - Krunisan je prvi mađarski hrišćanski kralj Stefan (Ištvan). 1066 - U Vestminsterskoj katedrali u Londonu normanski vojvoda Vilijam I Osvajač krunisan je za kralja Engleske, nakon što je kod Hestingsa potukao vojsku Harolda II, poslednjeg saksonskog kralja. Od 1070, kada je Vilijam osvojio celu
Otvori na 021.rs

Povezane vesti »

Na današnji dan, 25. decembar

Na današnji dan, 25. decembar

Šabačke novosti pre 42 minuta
Na današnji dan, 25. decembar

Na današnji dan, 25. decembar

N1 Info pre 1 sat
Vremeplov: Stupilo na snagu "božićno primirje" u Prvom svetskom ratu

Vremeplov: Stupilo na snagu "božićno primirje" u Prvom svetskom ratu

RTV pre 5 sati
Na današnji dan, 25. decembar

Na današnji dan, 25. decembar

B92 pre 7 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

RimLondon

Društvo, najnovije vesti »

Srećan Božić svima koji danas slave

Srećan Božić svima koji danas slave

Radio 021 pre 22 minuta
Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Kardinal Nemet u Božićnoj poslanici: Različitost u našem društvu ne treba da vodi do dubokih podela

Beta pre 27 minuta
'Nema vremena za suze': Ukrajinke 'ljubavnim vozom' idu na front da vide muževe

'Nema vremena za suze': Ukrajinke 'ljubavnim vozom' idu na front da vide muževe

BBC News pre 17 minuta
Nije Zoran Kesić već „Goran Vesić: Show must go on – 1.11.2024.“

Nije Zoran Kesić već „Goran Vesić: Show must go on – 1.11.2024.“

Danas pre 43 minuta
Stiže zimski talas iz Sibira: Hladno, sneg i jak vetar širom Srbije, RHMZ izdao upozorenje

Stiže zimski talas iz Sibira: Hladno, sneg i jak vetar širom Srbije, RHMZ izdao upozorenje

Euronews pre 17 minuta