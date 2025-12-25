Na današnji dan: "Božićno primirje" na Zapadnom frontu, ostavka Gorbačova

Donosimo vam pregled važnih događaja koji su se dogodili na današnji dan, 25. decembar.

800 - Papa Lav III krunisao je u Rimu franačkog vladara Karla Velikog za svetog rimskog cara, što će biti titula nemačkih i austrijskih monarha do vremena Napoleona I. 1000 - Krunisan je prvi mađarski hrišćanski kralj Stefan (Ištvan). 1066 - U Vestminsterskoj katedrali u Londonu normanski vojvoda Vilijam I Osvajač krunisan je za kralja Engleske, nakon što je kod Hestingsa potukao vojsku Harolda II, poslednjeg saksonskog kralja. Od 1070, kada je Vilijam osvojio celu