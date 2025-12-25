Vremeplov: Stupilo na snagu "božićno primirje" u Prvom svetskom ratu

NOVI SAD - Na današnji dan 1914. godine u Prvom svetskom ratu na Zapadnom frontu stupilo je na snagu legendarno nezvanično "božićno primirje" kada je grupa britanskih i nemačkih vojnika obustavila paljbu, izašla iz rovova i susrela se na ničijoj zemlji između zaraćenih strana.

Danas je četvrtak, 25. decembar 2025. godine. 800 - Papa Lav III krunisao je u Rimu franačkog vladara Karla Velikog za svetog rimskog cara, što će biti titula nemačkih monarha do vremena NapoleonaI. 1066 - U Vestminsterskoj katedrali u Londonu za engleskog kralja krunisan je normanski vojvoda Vilijam I Osvajač, nešto više od dva meseca pošto su Normani pod njegovom komandom kod Hestingsa potukli vojsku HaroldaII, poslednjeg saksonskog kralja Engleske. 1688 - U