STIŽU pljuskovi snega, snažna ledena masa sve bliža Srbiji! RHMZ niže upozorenja: Biće snažnih padavina i snežnih nanosa

U istočnoj Srbiji se očekuje stvaranje snežnih nanosa zbog intenzivnih padavina Za kraj godine prognozirano je hladno i vetrovito vreme Sneg, jak vetar i stvaranje snežnih nanosa, to je ono što nas sutra očekuje u Srbiji prema najavama Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ-a).

Naime, u četvrtak će biti oblačno i malo hladnije, a sneg će pretežno padati u oblastima koje se nalaze južnije od Save i Dunava, uz stvaranje snežnog pokrivača, dok će u Vojvodini, nakon suvog jutra, u toku dana padavine biti uglavnom u vidu kiše ili susnežice. "Do večeri u većini regiona očekuje se prestanak padavina, osim u istočnoj Srbiji, gde se prestanak snega očekuje kasnije tokom noći", navodi se u najnovijoj najavi RHMZ-a i dodaje: "Vetar će biti slab i