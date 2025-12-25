Teroristički napad tokom molitve Bombaš samoubica upao u džamiju, pa aktivirao eksploziju u Nigeriji: Ima mrtvih i ranjenih (video)

Bombaš samoubica izvršio je napad na džamiju tokom večernjih molitvi u Maiduguriju Sumnja pada na militantske grupe aktivne u toj oblasti koje su ranije izvodile slične napade Bombaš samoubica napao je džamiju u nigerijskoj državi Borno, ubivši i ranivši desetine ljudi, javlja BBC.

Snažna eksplozija se dogodila tokom večernjih molitvi u Maiduguriju, glavnom gradu države. Očevici kažu da se eksplozija dogodila dok je džamija bila puna vernika. Prema prvim nezvaničnim izveštajima, najmanje sedam ljudi je poginulo, ali vlasti još uvek nisu zvanično potvrdile broj žrtava. Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad. Međutim, poznato je da su militanti u tom području ranije izvodili samoubilačke napade i napade improvizovanim
