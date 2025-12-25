Vučić: Novi savski most će biti otvoren do kraja marta 2027. godine

Bloomberg Adria pre 5 sati  |  Bloomberg Adria
Vučić: Novi savski most će biti otvoren do kraja marta 2027. godine

Novi savski most na Starom sajmištu u Beogradu biće otvoren do kraja marta 2027. godine. "Ovaj most će biti pravi lepotan, omogućiće lakši, tiši i bolji saobraćaj u Beogradu, i putnički i tramvajski", kazao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u četvrtak.

Naveo je da je to samo jedan od velikih projekata u Beogradu i da mu je žao što istom brzinom ne napreduju i ostali gradovi u Srbiji. Uklonjeni Stari savski most, koji su, kako je rekao, gradili nacisti, biće pešački i iskorišćen da se poveže obala Dunava u Zemunu sa ostrvom Lido. Prema podacima Ministarstva fiansija ovaj most bi trebalo da košta 12 milijardi dinara ili oko 102 miliona evra, a u ovoj godini je opredečjeno 617 miliona dinara, a sledeće godine će
Otvori na rs.bloombergadria.com

Povezane vesti »

Siniša Mali najavio da će biti izgrađen panoramski točak „Belgrade Eye“

Siniša Mali najavio da će biti izgrađen panoramski točak „Belgrade Eye“

Nova pre 2 sata
Mali najavio: Kod Gazele će biti izgrađen panoramski točak „Belgrade Eye“

Mali najavio: Kod Gazele će biti izgrađen panoramski točak „Belgrade Eye“

Danas pre 2 sata
Mali najavio novine na beogradskim obalama, kod Gazele će biti izgrađen panoramski točak "Belgrade Eye"

Mali najavio novine na beogradskim obalama, kod Gazele će biti izgrađen panoramski točak "Belgrade Eye"

N1 Info pre 3 sata
Siniša Mali sa predsednikom Vučićem obišao gradilište novog Savskog mosta: Ministar otkrio kako teku radovi na jednom od…

Siniša Mali sa predsednikom Vučićem obišao gradilište novog Savskog mosta: Ministar otkrio kako teku radovi na jednom od najznačajnijih projekata u Beogradu

Kurir pre 3 sata
Šapić o novom mostu na Savi: "Ovo je jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija, do kraja marta 2027. biće…

Šapić o novom mostu na Savi: "Ovo je jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija, do kraja marta 2027. biće otvoren za saobraćaj"

Blic pre 4 sati
Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027. godine

Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027. godine

Biznis.rs pre 4 sati
Mali: Radovi na izgradnji novog Savskog mosta idu po planu, projekat veoma značajan

Mali: Radovi na izgradnji novog Savskog mosta idu po planu, projekat veoma značajan

Euronews pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDunavPredsednik SrbijeZemun

Politika, najnovije vesti »

Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

Danas pre 30 minuta
Brisanje imena Zorana Đinđića sa bulevara u Nišu: Poslednji, osvetnički trzaj socijalista pre nego što ih naprednjaci sasvim…

Brisanje imena Zorana Đinđića sa bulevara u Nišu: Poslednji, osvetnički trzaj socijalista pre nego što ih naprednjaci sasvim progutaju

Danas pre 20 minuta
Urednica portala „Istinomer“: Vučić u obraćanjima javnosti uvek ima „dežurnog krivca”, a sebe predstavlja kao „brižnog lidera…

Urednica portala „Istinomer“: Vučić u obraćanjima javnosti uvek ima „dežurnog krivca”, a sebe predstavlja kao „brižnog lidera koji sve rešava“

Danas pre 1 sat
Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma sa Megatrenda

Vlada Crne Gore privremeno obustavila priznavanje diploma sa Megatrenda

Danas pre 1 sat
Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

Pet opozicionih stranaka dogovorilo koordinaciju aktivnosti ka EU

N1 Info pre 29 minuta