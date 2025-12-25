Vučić: Novi savski most će biti otvoren do kraja marta 2027. godine

Novi savski most na Starom sajmištu u Beogradu biće otvoren do kraja marta 2027. godine. "Ovaj most će biti pravi lepotan, omogućiće lakši, tiši i bolji saobraćaj u Beogradu, i putnički i tramvajski", kazao je Aleksandar Vučić, predsednik Srbije, u četvrtak.

Naveo je da je to samo jedan od velikih projekata u Beogradu i da mu je žao što istom brzinom ne napreduju i ostali gradovi u Srbiji. Uklonjeni Stari savski most, koji su, kako je rekao, gradili nacisti, biće pešački i iskorišćen da se poveže obala Dunava u Zemunu sa ostrvom Lido. Prema podacima Ministarstva fiansija ovaj most bi trebalo da košta 12 milijardi dinara ili oko 102 miliona evra, a u ovoj godini je opredečjeno 617 miliona dinara, a sledeće godine će