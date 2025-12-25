Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027. godine

Novi savski most biće otvoren do kraja marta 2027. godine

Stari most biće pešački i povezivaće Zemun i Lido

Predsednik Srbije Aleksandar Vučiću danas je u obilasku radova na izgradnji Novog savskog mosta na Starom sajmištu u Beogradu rekao da će most biti otvoren do kraja marta 2027. godine. „Ovaj most omogućiće lakši, tiši i bolji saobraćaj u Beogradu, i putnički i tramvajski“, kazao je Vučić. Naveo je da je to samo jedan od velikih projekata u Beogradu i da mu je žao što istom brzinom ne napreduju i ostali gradovi u Srbiji. Ukonjeni Stari savski most, koji su, kako je
