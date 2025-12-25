Siniša Mali sa predsednikom Vučićem obišao gradilište novog Savskog mosta: Ministar otkrio kako teku radovi na jednom od najznačajnijih projekata u Beogradu

Na gradnji novog Savskog mosta u Beogradu radi se punom parom, a ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagramu najnovije informacije o napretku radova.

Mali je zajedno sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao gradilište i istakao da radovi protiču prema planu, istovremeno naglašavajući značaj projekta za modernizaciju infrastrukture prestonice i razvoj saobraćajne povezanosti. - Danas sam sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem obišao radove na izgradnji novog Savskog mosta koji napreduju prema planu. U prethodnom periodu završena je demontaža čelične konstrukcije starog mosta, dok su stubovi na kopnu