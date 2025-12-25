Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Euronews pre 1 sat  |  Autor: Tanjug
Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.23 sati, na autoputu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta. Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.
Otvori na euronews.rs

Povezane vesti »

Stanje na putevima: Otežani uslovi za vožnju zbog snega, vlažni kolovozi i na putevima oko Zaječara

Stanje na putevima: Otežani uslovi za vožnju zbog snega, vlažni kolovozi i na putevima oko Zaječara

Glas Zaječara pre 13 minuta
AMSS: Ne krećite na put bez zimske opreme

AMSS: Ne krećite na put bez zimske opreme

Newsmax Balkans pre 38 minuta
Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Danas pre 1 sat
Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

N1 Info pre 1 sat
Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Nova pre 1 sat
Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Pune ruke posla za Hitnu u Beogradu: Žena povređena na auto-putu prema Šidu, pomoć tražili i ovi građani

Blic pre 2 sata
Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Noć u Beogradu: Saobraćajka u blizini Hitne pomoći, teška noć za pacijente sa ove 2 tegobe

Kurir pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

saobraćajna nesrećaŠidbeogradhitna pomoc

Beograd, najnovije vesti »

Stanje na putevima: Otežani uslovi za vožnju zbog snega, vlažni kolovozi i na putevima oko Zaječara

Stanje na putevima: Otežani uslovi za vožnju zbog snega, vlažni kolovozi i na putevima oko Zaječara

Glas Zaječara pre 13 minuta
AMSS: Ne krećite na put bez zimske opreme

AMSS: Ne krećite na put bez zimske opreme

Newsmax Balkans pre 38 minuta
Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Danas pre 1 sat
Er Srbija gradi komercijalno-poslovni kompleks: Kreću pripremni radovi FOTO

Er Srbija gradi komercijalno-poslovni kompleks: Kreću pripremni radovi FOTO

B92 pre 1 sat
Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

Hitna pomoć: Jedna saobraćajna nezgoda u Beogradu, nema povređenih

N1 Info pre 1 sat