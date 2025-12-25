Saobraćajna nesreća u Beogradu: Jedna osoba povređena

Tokom protekle noći u Beogradu se dogodila jedna saobraćajna nezgoda, u kojoj je jedna žena lakše povređena, rečeno je jutros u službi Hitne pomoći.

Saobraćajna nezgoda se dogodila u 19.23 sati, na autoputu u smeru prema Šidu, a ženskoj osobi koja je bila lakše povređena pružena je pomoć na licu mesta. Hitna pomoć imala je tokom noći 117 intervencija, od kojih je deset bilo na javnom mestu. Za pomoć su najčešće zvali hronični bolesnici, astmatičari i hipertoničari.