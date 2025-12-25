Četiri godine zbog kilograma kokaina

LESKOVAC Viši sud u Leskovcu je dana 24. decembra 2025. godine doneo, a dana 25. decembra godine javno objavio presudu kojom je opt.

Milan Mladenović iz Leskovca, oglašen krivim zbog krivičnog dela neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga iz člana 246. stav 1. Krivičnog zakonika i osuđen na kaznu zatvora u trajanju od četiri godine, u koju kaznu se optuženom ima uračunati vreme provedeno u pritvoru, počev od 1. avgusta 2025. godine, saopšteno je danas uz tog suda . Istom presudom je optuženom izrečena mera bezbednosti oduzimanje predmeta, i to opojne droge kokain, u količini