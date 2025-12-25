Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut pritvor (VIDEO)

Novinar Aleksandar Dikić koji je juče priveden, pušten je nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kako stoji u Rešenju, Dikiću je ukinuto zadržavanje određeno rešenjem MUP-a, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala od 24. decembra. U obrazloženju stoji da je nakon saslušanja tužiteljka našla da nema mesta za određivanje pritvora prema osumnjičenom čime su prestali razlozi za njegovim daljim zadržavanjem. Po izlasku iz tužilaštva,