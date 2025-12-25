Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut pritvor (VIDEO)

Moj Novi Sad pre 14 minuta
Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut pritvor (VIDEO)

Novinar Aleksandar Dikić koji je juče priveden, pušten je nakon saslušanja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu.

On je uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo Pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja. Kako stoji u Rešenju, Dikiću je ukinuto zadržavanje određeno rešenjem MUP-a, Uprave za tehniku, Službe za borbu protiv visokotehnološkog kriminala od 24. decembra. U obrazloženju stoji da je nakon saslušanja tužiteljka našla da nema mesta za određivanje pritvora prema osumnjičenom čime su prestali razlozi za njegovim daljim zadržavanjem. Po izlasku iz tužilaštva,
Otvori na mojnovisad.com

Povezane vesti »

Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 49 minuta
Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Nova pre 24 minuta
Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Vreme pre 23 minuta
Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Danas pre 14 minuta
Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Radio 021 pre 39 minuta
Uhapšen jer je navodno Vučiću pretio streljanjem: Ko je novinar i doktor Aleksandar Dikić?

Uhapšen jer je navodno Vučiću pretio streljanjem: Ko je novinar i doktor Aleksandar Dikić?

Danas pre 14 minuta
NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

NDNV: Hapšenje novinara je uvod u masovnu političku represiju

N1 Info pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

TužilaštvoMUP

Vojvodina, najnovije vesti »

Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

Aleksandru Dikiću ukinut pritvor - pušten da se brani sa slobode

N1 Info pre 49 minuta
Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Novinar Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Vreme pre 23 minuta
Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Novinaru Aleksandru Dikiću ukinut privor, braniće se sa slobode

Nova pre 24 minuta
Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Aleksandar Dikić pušten da se brani sa slobode

Danas pre 14 minuta
Sportsko udruženje Realni Aikido i Karate Protić organizovalo polaganje za učenička i majstorska zvanja Realni Aikido i Karate…

Sportsko udruženje Realni Aikido i Karate Protić organizovalo polaganje za učenička i majstorska zvanja Realni Aikido i Karate Protić

Volim Zrenjanin pre 19 minuta