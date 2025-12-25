Bajatović: „Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone“

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone, navodeći da cena za domaćinstva neće biti promenjena.

Bajatović je u programu Radio-televizije Srbije ponovio da je sa Rusijom postignut dogovor o produženju gasnog ugovora do kraja marta i naglasio da Srbija trenutno dnevno raspolaže sa ukupno 22,6 miliona kubnih metara gasa iz više izvora, dok je maksimalna istorijska potrošnja bila 17 miliona kubnih metara, što znači da će biti i viška gasa. Kako je objasnio, deset miliona kubnih metara dnevno se obezbeđuje od Gasproma, šest miliona od mađarskog MVM, 1,1 milion iz