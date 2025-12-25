Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

N1 Info pre 2 sata  |  FoNet
Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je danas da je Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone, navodeći da cena za domaćinstva neće biti promenjena.

Bajatović je u programu Radio-televizije Srbije ponovio da je sa Rusijom postignut dogovor o produženju gasnog ugovora do kraja marta i naglasio da Srbija trenutno dnevno raspolaže sa ukupno 22,6 miliona kubnih metara gasa iz više izvora, dok je maksimalna istorijska potrošnja bila 17 miliona kubnih metara, što znači da će biti i viška gasa. Kako je objasnio, deset miliona kubnih metara dnevno se obezbeđuje od Gasproma, šest miliona od mađarskog MVM, 1,1 milion iz
Otvori na rs.n1info.com

Povezane vesti »

Srbija ima „više nego dovoljno“ gasa do kraja grejne sezone, kaže Bajatović

Srbija ima „više nego dovoljno“ gasa do kraja grejne sezone, kaže Bajatović

Nova ekonomija pre 42 minuta
Obezbeđene dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone, kaže direktor 'Srbijagasa'

Obezbeđene dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone, kaže direktor 'Srbijagasa'

Slobodna Evropa pre 52 minuta
Bajatović: „Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone“

Bajatović: „Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone“

Serbian News Media pre 1 sat
Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljno gasa do kraja grejne sezone

Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljno gasa do kraja grejne sezone

Radio 021 pre 1 sat
Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Biznis.rs pre 1 sat
Bajatović: Sa Gaspromom dogovoren dotok 10 miliona kubika gasa dnevno do kraja marta

Bajatović: Sa Gaspromom dogovoren dotok 10 miliona kubika gasa dnevno do kraja marta

Euronews pre 2 sata
Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Bajatović: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

RTS pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

GaspromRusijaSrbijagasDušan Bajatović

Ekonomija, najnovije vesti »

NBS otvorila Mali muzej novca u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra u Beogradu

NBS otvorila Mali muzej novca u svojoj zgradi u Ulici kralja Petra u Beogradu

Beta pre 2 minuta
Kroz istočnu Srbiju 100 km na čas u četiri trake - Evo kuda će proći trasa saobraćajnice Paraćin-Zaječar-Negotin, duge 126…

Kroz istočnu Srbiju 100 km na čas u četiri trake - Evo kuda će proći trasa saobraćajnice Paraćin-Zaječar-Negotin, duge 126 kilometara

Glas Zaječara pre 7 minuta
ProCredit banka nastavlja unapređenje korisničkog iskustva

ProCredit banka nastavlja unapređenje korisničkog iskustva

Nedeljnik pre 17 minuta
Šta danas zaposleni očekuju od poslodavca?

Šta danas zaposleni očekuju od poslodavca?

BizLife pre 7 minuta
Novi izveštaj MMF - a: Struja poskupljuje sledeće godine

Novi izveštaj MMF - a: Struja poskupljuje sledeće godine

Pressek pre 12 minuta