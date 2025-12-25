Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

N1 Info pre 10 sati  |  Beta
Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu i da se nije mešao niti će u "rešenja, istrage, optužne predloge i presude" za pad nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu pri čemu je 1. novembra prošle godine poginulo 16 a teško povređena jedna osoba.

Predsednik Aleksandar Vučić je kazao da je od pokretanja krivičnog postupka u tom slučaju "ukazivao na mnoge propuste". "To sam radio, činilo mi se s pravom. Sad je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav ni razgovore ni uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu, nisam razgovarao niti ću. Jedino znam da pravda mora da bude zadovoljena, da mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali. Za to Srbija mora da se izbori, to je najvažnije", kazao je
Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadTužilaštvoPredsednik SrbijeIzbori

