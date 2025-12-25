Vučić: Ne mešam se u rad pravosuđa, ali pravda za nadstrešnicu mora da bude zadovoljena

RTV pre 2 sata  |  Tanjug
Vučić: Ne mešam se u rad pravosuđa, ali pravda za nadstrešnicu mora da bude zadovoljena

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne meša i da nema nikakve veze sa odlukama koje tužilaštvo i pravosuđe donose povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali da jedino traži da pravda bude zadovoljena.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića da je obustavljanje postupka za nadstrešnicu za "troje ljudi" zapravo nastavak Vučićevog državnog udara. "Što se tiče presuda, nastrešnice, rešenja, istraga, optužnih predloga, optužnice i svega drugog - nijednog se trenutka nisam mešao, niti bih to sebi dozvolio. Od početka sam ukazivao da mnoge propuste činilo mi se s pravom i sada je to postalo potpuno
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

"Od početka sam ukazivao na propuste" Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet…

"Od početka sam ukazivao na propuste" Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet osoba u slučaju pada nadstrešnice: "Pravda mora da bude zadovoljena" (video)

Blic pre 2 sata
Vučić o slučaju nadstrešnica: Od početka sam ukazivao na mnoge propuste i sada je to postalo potpuno vidljivo

Vučić o slučaju nadstrešnica: Od početka sam ukazivao na mnoge propuste i sada je to postalo potpuno vidljivo

NIN pre 2 sata
Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Serbian News Media pre 2 sata
Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

N1 Info pre 3 sata
Profesoru Građevinskog fakulteta skinuta nanogvica nakon odluke Višeg suda u Novom Sadu

Profesoru Građevinskog fakulteta skinuta nanogvica nakon odluke Višeg suda u Novom Sadu

N1 Info pre 2 sata
Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Radio 021 pre 3 sata
Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao, niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao, niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Glas Zaječara pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićDemokratska strankaNovi SadTužilaštvo

Politika, najnovije vesti »

Press: N1 i Nova ključni faktor jer Vučića bole naše kamere

Press: N1 i Nova ključni faktor jer Vučića bole naše kamere

N1 Info pre 20 minuta
Popović (SSP): Novi savski most u Beogradu još jedan netransparentni projekat

Popović (SSP): Novi savski most u Beogradu još jedan netransparentni projekat

Beta pre 6 minuta
Šapić o novom mostu na Savi: "Ovo je jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija, do kraja marta 2027. biće…

Šapić o novom mostu na Savi: "Ovo je jedan od najvažnijih projekata u poslednjih nekoliko decenija, do kraja marta 2027. biće otvoren za saobraćaj"

Blic pre 10 minuta
Savez MONARHISTI – Skandalozno hapšenje novinara Aleksandra Dikića i oslobađanje Gorana Vesića! Hapšenje Dikića - sloboda za…

Savez MONARHISTI – Skandalozno hapšenje novinara Aleksandra Dikića i oslobađanje Gorana Vesića! Hapšenje Dikića - sloboda za Vesića

Volim Zrenjanin pre 21 minuta
Gordana Mihajlović: Napustila sam stranku Nenada Rašića

Gordana Mihajlović: Napustila sam stranku Nenada Rašića

Danas pre 11 minuta