Vučić: Ne mešam se u rad pravosuđa, ali pravda za nadstrešnicu mora da bude zadovoljena

BEOGRAD - Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je danas da se ne meša i da nema nikakve veze sa odlukama koje tužilaštvo i pravosuđe donose povodom pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali da jedino traži da pravda bude zadovoljena.

On je tako odgovorio na pitanje da prokomentariše izjavu predsednika Demokratske stranke Srđana Milivojevića da je obustavljanje postupka za nadstrešnicu za "troje ljudi" zapravo nastavak Vučićevog državnog udara. "Što se tiče presuda, nastrešnice, rešenja, istraga, optužnih predloga, optužnice i svega drugog - nijednog se trenutka nisam mešao, niti bih to sebi dozvolio. Od početka sam ukazivao da mnoge propuste činilo mi se s pravom i sada je to postalo potpuno