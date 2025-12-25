Vučić o slučaju nadstrešnica: Od početka sam ukazivao na mnoge propuste i sada je to postalo potpuno vidljivo

NIN pre 5 sati  |  Beta
Vučić o slučaju nadstrešnica: Od početka sam ukazivao na mnoge propuste i sada je to postalo potpuno vidljivo

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da nema uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu i da se nije mešao niti će u "rešenja, istrage, optužne predloge i presude" za pad nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu pri čemu je 1. novembra prošle godine poginulo 16 a teško povređena jedna osoba.

Vučić je kazao da je od pokretanja krivičnog postupka u tom slučaju "ukazivao na mnoge propuste". "To sam radio, činilo mi se s pravom. Sad je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu, nisam razgovarao niti ću. Jedino znam da pravda mora da bude zadovoljena, da mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali. Za to Srbija mora da se izbori, to je najvažnije", kazao je Aleksandar Vučić novinarima posle
Otvori na nin.rs

Povezane vesti »

"Gledam u tvoja vrata i čekam..." Porodica Anđele Ruman, koja je poginula pri padu nadstrešnice, danas obeležava Božić: Majka…

"Gledam u tvoja vrata i čekam..." Porodica Anđele Ruman, koja je poginula pri padu nadstrešnice, danas obeležava Božić: Majka se oglasila potresnom porukom

Blic pre 2 sata
Dijana Hrka o odluci novosadskog suda: Po drugi put ubijate žrtve i poručujete da su one krivci

Dijana Hrka o odluci novosadskog suda: Po drugi put ubijate žrtve i poručujete da su one krivci

Moj Novi Sad pre 1 sat
"Od početka sam ukazivao na propuste" Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet…

"Od početka sam ukazivao na propuste" Vučić o odluci Višeg suda u Novom Sadu da obustavi postupak protiv Vesića i još pet osoba u slučaju pada nadstrešnice: "Pravda mora da bude zadovoljena" (video)

Blic pre 5 sati
Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Serbian News Media pre 5 sati
Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

Vučić o slučaju 'nadstrešnica': Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe

N1 Info pre 6 sati
Profesoru Građevinskog fakulteta skinuta nanogvica nakon odluke Višeg suda u Novom Sadu

Profesoru Građevinskog fakulteta skinuta nanogvica nakon odluke Višeg suda u Novom Sadu

N1 Info pre 5 sati
Vučić: Ne mešam se u rad pravosuđa, ali pravda za nadstrešnicu mora da bude zadovoljena

Vučić: Ne mešam se u rad pravosuđa, ali pravda za nadstrešnicu mora da bude zadovoljena

RTV pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićNovi SadTužilaštvoPredsednik SrbijeGoran VesićIzborinadstrešnica

Politika, najnovije vesti »

Marko Đurić sa ruskim ambasadorom: Uz čestitke i osvrt na energetsku bezbednost Srbije

Marko Đurić sa ruskim ambasadorom: Uz čestitke i osvrt na energetsku bezbednost Srbije

RTV pre 13 minuta
Za studente i decu sa smetnjama u razvoju nema novca, a bacaju se milioni na koncerte

Za studente i decu sa smetnjama u razvoju nema novca, a bacaju se milioni na koncerte

Ozon press pre 23 minuta
Đurić se sastao sa Bocan-Harčenkom: Razgovor o energetskoj bezbednosti i sumiranje rezultata u 2025. godini (VIDEO)

Đurić se sastao sa Bocan-Harčenkom: Razgovor o energetskoj bezbednosti i sumiranje rezultata u 2025. godini (VIDEO)

Serbian News Media pre 18 minuta
Pokret Mi Snaga Naroda protiv gašenja Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu

Pokret Mi Snaga Naroda protiv gašenja Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu

Beta pre 28 minuta
Pokret Mi snaga naroda protiv gašenja Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu

Pokret Mi snaga naroda protiv gašenja Rusko-srpskog humanitarnog centra u Nišu

Danas pre 28 minuta