Vučić o slučaju nadstrešnica: „Nisam se nijednog trenutka mešao niti ću, nemam uticaj na pravosuđe“

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da nema uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu i da se nije mešao niti će u „rešenja, istrage, optužne predloge i presude“ za pad nadstrešnice rekonstruisane Železničke stanice u Novom Sadu pri čemu je 1. novembra prošle godine poginulo 16 a teško povređena jedna osoba.

Vučić je kazao da je od pokretanja krivičnog postupka u tom slučaju „ukazivao na mnoge propuste“. „To sam radio, činilo mi se s pravom. Sad je to postalo potpuno vidljivo. Nemam nikakav ni razgovore ni uticaj ni na koga u tužilaštvu i pravosuđu, nisam razgovarao niti ću. Jedino znam da pravda mora da bude zadovoljena, da mora da dođe u domove ljudi čiji su članovi porodica stradali. Za to Srbija mora da se izbori, to je najvažnije“, kazao je Vučić novinarima posle