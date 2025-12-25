Izbori za Visoki savet tužilaštva: Ko su novi članovi, a ko je stvarno pobedio

Izborna utakmica među tužiocima obilovala je napetošću, podelama i svetlima reflektora, kao da je u pitanju fudbalska.

Umesto klupskih boja, javnost je igrače iz različitih tužilačkih kancelarija svrstala u dva tima - tim Dolovac i tim Stefanović. Jedan ima navodnu podršku Zagorke Dolovac, vrhovne javne tužiteljke, a drugi Nenada Stefanovića, glavnog tužioca Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, iako niko od njih nije bio kandidat na izborima. Visoki savet tužilaštva (VST), najviša tužilačka institucija u Srbiji, dobio je pet novih članova, a pobedu je odneo tim Dolovac. Četvoro od