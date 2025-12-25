Bajatović tvrdi: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Nova pre 1 sat  |  Autor: RTS
Bajatović tvrdi: Srbija obezbedila više nego dovoljne količine gasa do kraja grejne sezone

Srbija je sa Rusijom postigla dogovor o produženju gasnog ugovora na još tri meseca, do kraja marta.

Sa ukupno 22,6 miliona kubnih metara gasa dnevno iz više izvora, Srbija ulazi u proleće sa stabilnim snabdevanjem, rastućim zalihama i bez najave poskupljenja za domaćinstva, rekao je za RTS direktor "Srbijagasa" Dušan Bajatović. Direktor „Srbijagasa“ ističe da je do kraja grejne sezone obezbeđeno redovno snabdevanje gasom preko Turskog, odnosno Balkanskog toka, uz zadržane uslove isporuke, piše RTS. To je 10 miliona metara kubnih dnevno snabdevanja za Srbiju, s
